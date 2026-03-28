Van’ın, kültürel ve doğal açıdan oldukça zengin bir şehir olmasına rağmen, bu potansiyelin büyük kısmının turizme yansımadığını dile getiren Turizmci Murat Beyaz, şehirdeki tarihi ve kültürel değerlerin yeterince değerlendirilmediğini ifade etti.

Van’da bulunan Urartu kaleleri, Ermeni kiliseleri, camiler, medreseler ve diğer tarihi kalıntıların farklı turist gruplarını çekebilecek nitelikte olduğunu anlatan Turizmci Beyaz, ancak bu değerlerin etkin bir şekilde kullanılamaması nedeniyle turistlerin Van’da kısa süre kaldığını ve beklenen ekonomik faydanın sağlanamadığını kaydetti.

Van’ın turizm kapasitesinin artırılabilmesi için bazı doğal ve tarihi alanların açılması gerektiğini ifade eden Beyaz, Çarpanak ve Adır Adası gibi doğal güzellikler ile Albayrak Köyü’ndeki Aziz Bartholomeus Kilisesi, Peri Bacaları ve Travertenlerin tur programlarına eklenmesi halinde, turistlerin Van’da geçireceği sürenin uzayacağını ve harcamalarının artacağını iddia etti.

“ALTERNATİF ROTALAR OLUŞTURULMALI”

Van’daki turizm potansiyelinin doğru şekilde planlanıp alternatif rotalar oluşturulması halinde, turistlerin 6 ila 7 gün boyunca ağırlanabileceğini belirten Beyaz, “Van’da mevcut turizm potansiyelinin bir kısmı değerlendiriliyor. Van Gölü havzasını bir bütün olarak ele aldığımızda, Van’daki tarih ve kültürel mirasın çeşitliliği göze çarpıyor. Urartu kaleleri, Ermeni kökenli kiliseler, İslami döneme ait camiler ve medreseler, ayrıca Yahudilerden kalan kalıntılar, her biri farklı turist profillerine hitap edebilecek değerler.” dedi.

“ZİYARET SÜRESİNİ UZATACAK POTANSİYELİMİZ VAR”

Van’ın, kültürel ve doğal açıdan son derece zengin bir şehir olduğunu ifade eden Beyaz, “Bunların yanı sıra, potansiyel turistik noktalarının yeterince açılmamış olması, şehrin turizmdeki kapasitesini sınırlıyor. Çarpanak Adası ve Adır Adası gibi doğal alanlar, turizme kazandırıldığında ziyaretçilere ekstra bir gün sağlarken, Albayrak Köyü’ndeki Aziz Bartholomeus Kilisesi, Peri Bacaları ve Travertenler gibi mekanlar da ziyaret süresini uzatacak ve turist harcamalarını artıracaktır. Bu tür alanların etkin bir şekilde planlanarak tur programlarına dahil edilmesi, Van’ı ulusal ve uluslararası turistler için daha cazip bir destinasyon haline getirecektir.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“EKONOMİK KAZANIMIN ÖNÜNDE ENGEL OLUŞTURUYOR”

Bu sayede Van’ın daha cazip bir destinasyon haline gelebileceğini ifade eden Beyaz, şunları söyledi:

“Mevcut durumda, şehrin sahip olduğu turistik değerlerin küçük bir bölümü aktif olarak değerlendiriliyor. Bu durum, Van’ın turizm potansiyelini ciddi şekilde sınırlıyor ve ekonomik kazanımın önünde engel oluşturuyor. Şehrin tarihi ve doğal değerlerinin koordineli bir şekilde ele alınması, planlı rotalar oluşturulması ve tanıtım çalışmalarının güçlendirilmesi, turistlerin Van’da daha uzun süre kalmasını sağlayacak ve turizm gelirlerini artıracaktır. Van, doğru strateji ve yatırım kapsamlı tur programlarına ev sahipliği yapabilecek bir kapasiteye sahip; ancak bu potansiyelin etkin şekilde kullanılması için mevcut eksikliklerin giderilmesi ve alternatif turistik rotaların açılması şart.”