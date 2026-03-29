Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan 2025-2026 dönemi istatistikleri ile Türkiye genelinde yükseköğretimdeki öğretim elemanı sayısı netleşti. Verilere göre, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğretim elemanı sayısı da belli oldu.

Açıklanan verilere göre Türkiye genelindeki üniversitelerde toplam akademisyen sayısı 189 bin 907 olarak kayıtlara geçti.

Van YYÜ’de görev yapan toplam akademisyen sayısı ise bin 733 olarak açıklandı. Bu akademisyenlerin bin 150’si erkek, 583’ü kadınlardan oluştu. Akademik unvanlara göre dağılıma bakıldığında, Van YYÜ’de görev yapan profesör sayısı 312 olarak kaydedildi. Bu sayının 238’ini erkek profesörler, 74’ünü ise kadın profesörler oluşturdu. Doçent kadrosunda toplam 356 akademisyen yer alırken, bunların 252’si erkek, 104’ü kadın oldu. Van YYÜ’de doktor öğretim üyesi sayısı ise 526 olarak açıklandı; bu grubun 330’unu erkekler, 196’sını kadınlar oluşturdu.

Van YYÜ’de öğretim görevlisi sayısı 216 olarak kayıtlara geçti. Bu kadroda 142 erkek ve 74 kadın akademisyen bulunuyor. Araştırma görevlisi sayısı ise toplam 323 oldu; bunun 188’i erkek, 135’i kadınlardan oluştu.