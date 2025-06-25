Vanspor FK, 30 Haziran 2025 tarihinde yapmayı planladığı Olağanüstü Genel Kurulu'nu ileri bir tarihe ertelediğini bildirdi.

Konu ile ilgili Vanspor FK tarafından yapılan açıklamada; "Son dönemde sıkça gündeme gelen olağanüstü genel kurul çağrıları, ne yazık ki kulübümüzün yeni sezona hazırlanma sürecine zarar vermektedir. Bu süreçte, transfer çalışmalarımız sekteye uğramış, kamp programımızın planlanmasında gecikmeler yaşanmıştır. Yönetim kurulumuz, tüm bu gelişmeleri detaylı şekilde istişare etmiş; kulübümüzün yeni sezona zamanında, eksiksiz ve güçlü bir şekilde hazırlanabilmesi adına olağanüstü seçimli genel kurulun ileri bir tarihe ertelenmesine karar vermiştir" denildi.

Açıklamada: "Bu süreçte mevcut yönetim kurulumuz ve kulüp başkanımızın liderliğinde çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecek; transfer ve hazırlık süreçleri hızla tamamlanacaktır. Kulübümüzün menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak aldığımız bu kararın, camiamız tarafından anlayışla karşılanacağına inanıyor; tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.