Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından yapılan incelemeler sonucunda İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, Ulusal Lisans almaya hak kazanan kulüpler arasında yer aldı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.



İncelemeler neticesinde Kurul; Trendyol Süper Lig'den; Tümosan Konyaspor, Hesap.com Antalyaspor, Zecorner Kayserispor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Kocaelispor, Natura Dünyası Gençlerbirliği,



Trendyol 1. Lig'den; Amed Sportif Faaliyetler, Bandırma Spor, Boluspor, Erzurumspor FK, Esenler Erokspor, Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş., Sakaryaspor A.Ş., Atakaş Hatayspor, Özbelsan Sivasspor, Eminevim Ümraniyespor, Serik Spor Futbol A.Ş., İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü,



Nesine 2. Lig'den; GMG Kastamonuspor, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş., Somaspor, Granny's Waffles Kırklarelispor, Sincan Belediyesi Ankaraspor, Menemen Futbol Kulübü, Kepez Spor Futbol A.Ş., Isbaş Isparta 32 Spor Kulübü, Karaman Futbol Kulübü, Sultan Su İnegölspor, Seza Çimento Elazığspor, Güzide Gebze Spor Kulübü, Beykoz Anadolu Spor A.Ş., Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK, Anagold 24Erzincanspor, Kct 1461 Trabzon FK, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor kulüplerine Ulusal Lisans verdi.



Kurul bu toplantıda, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Trendyol 1. Lig'den Adana Demirspor A.Ş. kulübüne, Nesine 2. Lig'den MKE Ankaragücü, Adanaspor A.Ş., Yeni Malatyaspor, Bucaspor 1928, Merkür Jet Erbaaspor, İskenderunspor A.Ş. kulüplerine 3 puan tenzili cezası verdi.



Böylelikle 2025-2026 sezonu en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 11'i UEFA, 58'si Ulusal Lisans aldı. Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Liginde yer alan kulüplerden 5'i UEFA Lisansı aldı.