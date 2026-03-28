Vangölü Aktivistleri ve Van Doğu Kültür Sanat Derneği koordinasyonunda, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşların katılımıyla sürdürülen Şehir Okumaları Projesi’nin ikinci dönemi bugün tamamlanıyor. 2025 Ekim ayında başlayan ve Van’ın sorunlarının ele alındığı, çözüm önerilerinin tartışmaya açıldığı proje, son etkinliğiyle kapanış yapacak.

“Laf Lafı Açar: Vangölü Havzası Edebiyatı” başlığıyla bugün saat 19.00’da Kardeşler Çay Evi’nde gerçekleştirilecek buluşmada, şehir ve edebiyat ilişkisi Van Gölü Havzası özelinde ele alınacak.

Moderatörlüğünü Fatih Taşdemir’in üstleneceği etkinlikte; şair Müştehir Karakaya ve Zeki Altın, akademisyenler Prof. Dr. Fethi Demir, Prof. Dr. Seyit Battal Uğurlu ve Doç. Dr. Nurcan Avşin, yazarlar Turgay Nar ve Emrah Atiş, sanat tarihçisi Leyla Uygun ile halk bilimci Davut Tatlı konuşmacı olarak yer alacak.

Farklı disiplinlerden isimlerin katılımıyla gerçekleşecek buluşmada, Van’ın edebi üretimi, sözlü kültürü ve hafızası çok yönlü biçimde tartışmaya açılacak.