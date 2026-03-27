Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ve taraftarına PFDK’dan kötü haber geldi.

Temsilcimiz kırmızı siyahlı Van ekibine, 380 bin TL para cezası ile birlikte Doğu ve Batı kapalı tribünlerde yer alan seyircilere ise elektronik bilet iptali cezası verildi.

PARA VE TARAFTARLARIN ELEKTRONİK BİLETLERİNE BLOKE

PFDK’nın Vanspor ile ilgili kararında şöyle denildi; “İmaj Altyapı Van Spor FK’nın, 22.03.2026 tarihinde oynanan İmaj Altyapı Van Spor FK-SMS Grup Sarıyerspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 380.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Tribünü Kapalı Doğu A, Batı Tribünü Kapalı Batı B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.”