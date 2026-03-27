Büyükşehir Belediyesi yeni alternatif yollar açmak için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yol yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin güneyinden İpekyolu Caddesini Elmalık Yolu ve Çevre Yolu’na bağlayacak olan 1.7 kilometrelik Bölge Hastanesi-Çevre Yolu bağlantısında çalışmalar yürütülüyor.

30 metre genişliğinde olacak yeni güzergâhta yol ve altyapı çalışmaları devam ediyor. Yeni caddenin tamamlanmasıyla hem hastaneye ulaşım daha kolay olacak hem de alternatif bir yol daha açılmış olacak.

Van Büyükşehir Belediyesi kentte daha modern ve güvenli bir ulaşım ağı sağlamak için birçok noktada çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.