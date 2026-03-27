2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı final maçında Kosova, deplasmanda Slovakya’yı 4-3 mağlup etti ve finale adını yazdırdı. Ev sahibi ekip 6. dakikada Martin Valjent ile 1-0 öne geçerken, 21. dakikada Veldin Hodza ile Kosova beraberliği yakaladı ve soyunma odasına takımlar 1-1’lik eşitlikle girdi. İkinci yarıya hızla başlayan Slovakya, 46. dakikada Lukas Haraslin ile skoru 2-1’e getirdi. Bir dakika sonra Fisnik Asllani ile Kosova yeniden skoru eşitledi. Kosova, 60. dakikada Florent Muslija ile 72. dakikada Kreshnik Hajrizi’nin golleriyle skoru 4-2 yaparken, 90+4. dakikada David Strelec’in fileleri havalandırmasıyla mücadele 4-3 sona erdi.

Bu sonuçla Kosova finale yükselerek A Milli Futbol Takımı’nın rakibi oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu finali 31 Mart Salı günü Kosova - Türkiye arasında oynanacak.

Hakan Çalhanoğlu: "Tek hedefim kaptan olarak Dünya Kupası’na katılmak"

"24 yıl sonra herkes Dünya Kupası’na katılmak istiyor"

İlk maçı sorunsuz atlattıkları için çok mutlu olduklarını belirterek sözlerine başlayan milli futbolcu, "Üzerimizde bir yük var, bunu hissediyoruz. 24 yıl sonra herkes Dünya Kupası’na katılmak istiyor. Aynı şekilde biz de öyle. Bu maçı atlattığımız için çok mutluyuz. Son maç kaldı. İnşallah o maça da iyi hazırlanacağız. Şu an en önemlisi iyi dinlenmek, iyi hazırlanmak. Zaten şimdi Riva’ya gittiğimizde rakibi analiz edeceğiz. Şimdilik çok mutluyuz ama daha henüz bir şey bitmedi" ifadelerini kullandı.

"Sabırlıydık, oyunun kontrolü her zaman bizdeydi"

Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın Romanya maçının kolay geçmeyeceğini kendilerine söylediğini hatırlatan Çalhanoğlu, "Herkesin beklentisi 3-0, 4-0’dı ama öyle bir maç olmayacağını biz de biliyorduk. Romanya Milli Takımı iyi bir takım. Eski hocamız orada çalışıyor. Her oyuncuyu tanıyor. Sabırlıydık, oyunun kontrolü her zaman bizdeydi. Takım motive, çok pozitif. Soyunma odasındaki durum da çok güzel her zamanki gibi. Zaten çoğu şeyi görüyorsunuz, aynı şekilde devam ediyor. Bu mutluluğu kaybetmek istemiyoruz. Devamını yaşatmak istiyoruz hem kendimize hem milletimize" şeklinde konuştu. Hakan, ‘Play-off finalinde hangi takımı rakip olarak görmek istersin?’ sorusuna da, "Hangi rakip olursa olsun önemli değil. Önemli olan o finale iyi hazırlanmak" cevabını verdi.

"103. milli maçımı yaptığım için çok mutluyum"

Kırmızı-beyazlı formayı 103. kez sırtına geçiren Hakan Çalhanoğlu, duygularını şu şekilde aktardı:

"Milli takım sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum; hocalarıma, tüm ağabeylerime.. 103. milli maçımı yaptığım için çok mutluyum, çok da gururluyum. İnşallah daha niceleri olur. Tek hedefim kaptan olarak Dünya Kupası’na katılmak. Tek eksiğim de bu mili takımda şu an. İnşallah nasip olur. Takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Tüm kardeşlerimin eline, ayağına, yüreğine sağlık. Hepsi bana yardımcı oluyorlar. İnşallah oraya katılırsak güzel bir turnuva olacağına inanıyorum. Çünkü Avrupa Şampiyonası’nda da güzel bir turnuva yaşadık. Oraya katılalım, ondan sonrasına bakarız."

"İnşallah ülkemiz adına kupaya katılabiliriz ve herkesi mutlu edebiliriz"

Dünya Kupası'na katılmak için son 1 adım kaldığını söyleyen Vincenzo Montella, "Bu adımı da başarmak istiyoruz. 2 yıldır geldiğimiz yolculukta çok mutlu olduğumuz anlar da oldu, çok üzüldüğümüz anlar da oldu. Bu deneyimlerle çok daha iyi noktaya gideceğiz. Ülkemiz adına uzun yıllardır Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Hedefimiz ve hayalimiz bu. İnşallah ülkemiz adına kupaya katılabiliriz ve herkesi mutlu edebiliriz. Taraftarımıza parantez açmak istiyorum. Ben de bir yabancıyım aslında ama ilk başta belki biraz soğukluk vardı. Şu anda nereye gidersek gidelim takımımızın etrafında büyük bir sevgi var. Futbolcularımız bunu ortaya koyduğu yürekle başardılar. Taraftarlarımıza bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederim" değerlendirmesinde bulundu.

"Oyuncularımla gurur duyuyorum"

Hafta içinde futbolcularıyla sabırlı olmaları gerektiğiyle ilgili konuşmalar yaptığını hatırlatan Montella, "Artık Türk gibi hissettiğim için hafta boyunca futbolcularımıza sürekli sabırlı olmamız gerektiğini, oyunu olgun oynamamız gerektiğini konuştum. Böyle bir performans gösterdikleri için oyuncularımla gurur duyuyorum. Rakibimizin bu şekilde çıkacağını düşündüğümüz için bu şekilde hazırlandık" açıklamasında bulundu.

"Lucescu'yu yenebildiğim için de çok mutluyum"

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu hakkında da konuşan İtalyan teknik direktör, "Kendisiyle alakalı çok anım var. 35 yaşında bu mesleğe başladığımda onun çalıştırdığı Shakhtar ile karşılaşmıştım. Milan'da çalışırken Hakan'ı görmeye gelirdi. Çok büyük ve saygı beslediğim bir hoca. Kariyerini konuşmaya bile gerek yok. Kazandığı kupalarla dünyada 3. sırada. Karakteri inanılmaz bir insan. Onunla görüşmek güzeldi. Kendisini yenebildiğim için de çok mutluyum" dedi.

"Orkun'u ne kadar çok sevdiğimi kendisi de biliyor"

Orkun Kökçü ile ilişkisinin iyi olduğunu söyleyen Vincenzo Montella, "Orkun'u ne kadar çok sevdiğimi kendisi de biliyor. İlişkimiz inanılmaz güzel. Kendisini formda olduğunu biliyorum. Bildiğim için bu seçimi yaparken zorlandım. Hoca olarak kendi konfor alanım için çalışmıyorum, takıma gerektiği şekilde çalışıyorum. Bu maçta İsmail gibi özellikleri olan bir oyuncuya ihtiyacımızın olduğuna inandığım için İsmail'i oynattım. Hoca olarak her zaman takımın iyiliğini düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.