Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir dizi ziyaret ve kritik ekonomik verileri paylaşmak üzere Nisan başında Van’da olacak. Bakan Bolat’ın, Mart ayı dış ticaret istatistiklerini 2 Nisan’da Van’dan kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Ekonomi yönetiminin gözü bölgedeki gelişmelerde

Ziyaret, bölgedeki jeopolitik hareketliliğin ekonomiye etkilerinin yakından takip edildiği kritik bir döneme denk geliyor. Ekonomi yönetimi, Nisan ayı boyunca enflasyon rakamları, dış ticaret verileri ve Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklanacak.

Nisan ayı ekonomi takvimi yoğun

Bakan Bolat’ın Van programının ardından Türkiye ekonomisi için şu önemli başlıklar takip edilecek:

3 Nisan: TÜİK, Mart ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

15 Nisan: İlk çeyrek bütçe sonuçları netleşecek.

22 Nisan: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını duyuracak.

Bakanın Van ziyareti, hem bölge ekonomisi hem de Türkiye’nin güncel ihracat performansının yerinden değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.