Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, beraberindeki heyet ile birlikte ilk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette Bahçesaray yoluna ilişkin bölgenin ulaşım ihtiyaçları, vatandaşların beklentileri ve yürütülmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Görüşmede, ilçe halkının ulaşım altyapısına yönelik talepleri ve yol güzergahına ilişkin konular ele alındı. Ziyaret kapsamında ayrıca yürütülmesi planlanan çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Heyet daha sonra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, İmamlar Temsilcisi Nurettin Tanrıkulu, Belediye Temsilcisi Remzi Orhan, MHP Bahçesaray İlçe Başkanı Fevzi Baytar ve Minibüsçüler Kooperatif Temsilcisi Necat Kaymaz katıldı.

Heyette ayrıca Bahçesaray mahalle muhtarları Eyyüp Kayan, Kadir Yaşa, Veysel Baytar, Muzaffer Kezer, Mehmet Şirin, Rıskı Erdem, Zekeriya İltemiş, Emrullah, Mehmet Tektaş, Mehmet Garip Akyel, Burhan Meraklı, Doğan Adıhan, Senal Karahan, Yusuf Gökçe ve Nihat Erdoğan da yer aldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile gerçekleştirilen görüşmede Bahçesaray ilçesine ilişkin ulaşım, güvenlik ve kamu hizmetleri konuları ele alındı. Görüşmede, yolun mevcut durumu, ulaşım güvenliği ve vatandaşların beklentileri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Bahçesaray yolunun mevcut durumu, ulaşım güvenliği ve kamu hizmetlerine ilişkin konuların ele alındığını belirterek, Bakanlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.