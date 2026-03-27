Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün Başkanı Erol Temel, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı-siyahlı ekibin altyapıya verdiği önemi, gençlere yatırım yaptığını ve mücadeleyi asla bırakmayan bir takım olduğunu vurguladı.

“VANSPOR, YARININI İNANÇLA KURAN BİR CAMİADIR”

Başkan Erol Temel yaptığı açıklamada, “Bu arma sıradan bir arma değil. Bu şehir sıradan bir şehir değil. Ve bu takım asla vazgeçmeyenlerin takımıdır. Vanspor; geçmişinden aldığı güçle, bugününü mücadeleyle yoğuran, yarınını ise inançla kuran bir camiadır.” dedi.

“GELECEĞİ İNŞA EDEN BİR ANLAYIŞLA YÜRÜYORUZ”

Temel, “Sahada terinin son damlasına kadar savaşan futbolcularıyla, tribünde yağmur çamur demeden destek veren taraftarıyla, Vanspor sadece bir kulüp değil; bir şehrin umudu, bir halkın gururudur. Biz günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir anlayışla yürüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

“BUGÜN ATTIĞIMIZ HER ADIM, YARININ BÜYÜK VANSPOR’UNUN TEMELİDİR”

Başkan Temel açıklamasının devamında ise, “Altyapıya önem veren, gençlere yatırım yapan, mücadeleyi asla bırakmayan bir Vanspor için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki: Gelecek; inananların, vazgeçmeyenlerin ve armasına sahip çıkanların olacaktır. Bugün attığımız her adım, yarının büyük Vanspor’unun temelidir. Ve o gelecek çok yakın… Çünkü bu takımın adı Vanspor!” dedi.