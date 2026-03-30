Kırmızı siyahlı Van ekibi, verilen bir haftalık iznin ardından 27 Mart Cuma günü kendi tesislerinde toplanarak hafta sonu oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde başladı.

Temsilcimiz, 33. hafta maçında deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın sonucu İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün play-off yolunda yaptığı hesaplamaları biraz daha netleştirecek.

LİGDE BÜYÜK REKABET YAŞANIYOR

Trendyol 1. Lig; zirve yarışı, play-off hattı ve küme düşme potasındaki çekişmeyle dikkat çekiyor. Takımlar arasındaki puan farkının az olması hem heyecanı artırıyor hem de sıralamanın sürekli değişmesine neden oluyor.

Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla play-off hattından uzaklaşan kırmızı-siyahlı temsilcimiz, deplasmanda galibiyet alarak yeniden ümitlerini artırmak istiyor.

RAKİP KEÇİÖRENGÜCÜ DE PLAY-OFF’U İSTİYOR

Ev sahibi ekip Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 47 puanla 8. sırada yer alıyor ve play-off hattının 1 puan altında yer alıyor. Ev sahibi ekip de play-off için sahasındaki maçı kazanmak istiyor. Vanspor ise 43 puanla 11. sırada bulunuyor ve play-off şansını son haftaya kadar kovalamayı amaçlıyor.

KALAN HAFTALAR ZORLU GEÇECEK

Ligde son 6 haftaya girilirken İmaj Altyapı Van Spor FK, bu süreçte 4 deplasman ve 2 iç saha maçına çıkacak.

Deplasman maçları; 33. hafta Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 34. hafta Serik Spor Futbol A.Ş., 36. hafta Eminevim Ümraniyespor ve 38. haftada ise Atakaş Hatayspor ile oynanacak.

Van Spor FK ise sahada ise; 35. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü ve 37. Hafta maçında İstanbulspor A.Ş. ile karşılaşacak.

İLK MAÇ BERABERLİKLE SONUÇLANMIŞTI

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında 14. haftada Van’da oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmış ve iki takım da puanları paylaşmıştı.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile İmaj Altyapı Van Spor FK arasındaki 33. hafta mücadelesi, 4 Nisan Cumartesi günü saat 13.30’da Aktepe Stadyumu’nda oynanacak.