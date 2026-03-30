Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "22-29 Mart 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında 3 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet yivsiz av tüfeği ve 1 adet delici-kesici alet ele geçirilmiştir. TCK 188 ve 191 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 42 adet sentetik hap maddesi, 30,56 gram esrar maddesi, 27,8 gram bonzai maddesi ve 15,9 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.

TCK 228 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında kumar amaçlı oyun oynandığı tespit edilen 2 işletmede 56 şahsa 649 bin 824 TL idari para cezası uygulanmış olup işletme sahibi 2 şahıs hakkında adli işlem tesis edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 178 şahıs yakalanmış, 2 milyon 776 bin 760 TL adli para cezası ve 164 yıl 4 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 73 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.