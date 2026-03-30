Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkan Yardımcısı Emre Değer, önümüzdeki yaz döneminde Van turizminin oldukça zorlu geçeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Değer, turizmde ciddi düşüş yaşandığını ve birçok otelin sezonu açmayı düşünmediğini ifade etti.

Van’ın turizm hareketliliği büyük ölçüde İran pazarına bağlı. Ancak savaş ve İran’a sınır il olmasından kaynaklı güvenlik algısı nedeniyle bu pazardan gelen talep büyük oranda düşmüş durumda. Bu durum, başta konaklama sektörü olmak üzere yeme-içme, tekstil ve turizme bağlı diğer alanlarda da olumsuz etkiler yaratıyor.

“YAZ DÖNEMİ VAN TURİZMİ İÇİN GERÇEKTEN ZOR GEÇECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkan Yardımcısı Emre Değer, savaşın sona ermesi ve Van’ın güvenli bir destinasyon olarak algılanmasının turizmin toparlanması açısından kritik olduğunu belirterek, “Çok karamsar olmak istemiyorum ama bu yaz dönemi Van turizmi için gerçekten zor geçecek gibi görünüyor. Şu an en büyük pazarımız İran pazarı. Ancak oradaki ekonomik kriz ve ardından patlak veren savaş nedeniyle misafir gelmemeye başladı. Otellerimizin doluluk oranlarında ciddi düşüşler var.” dedi.

“DİĞER PAZARLAR AÇISINDAN DA DURUM SINIRLI”

Mevcut durumda İranlı misafirlerin Van’ı daha çok eğlence ve alışveriş amaçlı tercih ettiklerini ifade eden Değer, “İranlı misafirler Van’ı daha çok eğlence ve alışveriş amaçlı tercih ediyor ama şu an bir savaş durumu söz konusu. Bu durumda oradaki insanlar tatili de düşünmüyor. Diğer pazarlar açısından da durum sınırlı. Bu durum doğal olarak konaklama sektöründen yeme-içme, tekstil ve transfer hizmetlerine kadar turizme bağlı tüm alanları etkiliyor. Orta ölçekli otellerde 10-15, büyük otellerde ise yüzlerce kişi çalışıyor. Bu yaz sezonunda otellerin çoğu ya açılmayacak ya da çok sınırlı kapasiteyle hizmet verecek, dolayısıyla istihdam da ciddi şekilde etkilenecek.” ifadelerini kullandı.

VANOTED Başkan Yardımcısı Değer, son olarak şunları söyledi:

“Bizim için en öncelikli konu, savaşın bir an önce sona ermesi. Barış sağlanırsa turizm kısa sürede tekrar hareketlenir. Ama şu an yaz sezonu Van turizmi için gerçekten zor gözüküyor ve doğal olarak bu durum işsizliği de artırabilir.”