Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda;

bin 566 paket sigara, 422 litre akaryakıt, 360 kilogram açık tütün, 68 adet cep telefonu, 13 adet elektronik sigara, 8 adet elektronik ev eşyası (emtia) ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 608 adet uzun namlulu fişeği, 77 adet tabanca fişeği, 15 adet silah parçası (şarjör), 5 adet boş kovan, 2 adet uzun namlulu silah, 2 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet tabanca ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve 30 olay kapsamında 29 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.