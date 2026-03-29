Trendyol 1. Lig’de son düzlüğe girildi. Liderlik yarışında Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor ve Arca Çorum FK takımları öne çıkarken, play-off ve düşme hattında da yarış devam ediyor. İmaj Altyapı Van Spor FK da play-off şansını son haftaya kadar zorlamak istiyor.

Bu sezon büyük çekişmeye sahne olan Trendyol 1. Lig’de son düzlüğe girildi. Takımlar hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken, hataların telafisinin güç olduğu haftalara yaklaşıldı.

Ligin bitimine 6 hafta kala 69 puanlı Erzurumspor FK liderlik koltuğunda avantajlı konumda bulunurken, 67 puanla ikinci sırada yer alan Amed Sportif Faaliyetler de yine üst lig için puan avantajına sahip bir diğer takım. Ligde üçüncü sırada bulunan 63 puanlı Esenler Erokspor ile 62 puanla dördüncü sırada yer alan Arca Çorum FK de üst ligi kovalayan ve zirveyi takip eden diğer takımlar olarak öne çıkıyor. İnişli çıkışlı bir grafik çizen Sipay Bodrum FK da 57 puanla takibini sürdürüyor.

Play-off hattında da önemli bir mücadele yaşanıyor. Bitime 6 hafta kala zirvenin uzağında kalan takımlar, en azından play-off’u garantilemek istiyor. Benzer şekilde düşme potasında da ince hesaplar yapılıyor. Adana Demirspor A.Ş. ile Atakaş Hatayspor’un ligden düşmesi kesinleşirken, ligden düşecek diğer takımların hangileri olacağı ise merak ediliyor.

VAN SPOR’UN KALAN MAÇLARI

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise son haftalarda kaybettiği puanlara rağmen play-off şansını son haftaya kadar zorlamak istiyor.

Puan kayıplarının ardından play-off şansını zora sokan temsilcimiz, kalan maçlarını kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Temsilcimizin ligin son 6 haftalık maç programı şu şekilde;

· Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü (4 Nisan 2026) · Serik Spor Futbol A.Ş. - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü (8 Nisan 2026) · İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - Manisa Futbol Kulübü (12 Nisan 2026) · Eminevim Ümraniyespor - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü (19 Nisan 2026) · İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - İstanbulspor A.Ş. (26 Nisan 2026) · Atakaş Hatayspor - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü (02 Mayıs 2026)