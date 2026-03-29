Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık Yol Kontrol Noktasında icra edilen faaliyet neticesinde piyasa değeri 3 milyon 16 bin TL olan bin 160 kilogram gümrüksüz kaçak gıda malzemesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Yine aynı noktada icra edilen faaliyet neticesinde piyasa değeri 3 milyon 129 bin TL olan 12 bin 825 adet gümrüksüz kaçak eşya malzemesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. İki olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA