Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan tahmini hava durumu verilerine göre Van’ın tamamında gök gürültülü sağanak yağışlı hava sisteminin etkili olacağı bildirildi.

Yayımlanan hava tahmin raporunda, Van’da sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği, öğle saatlerinde ise özellikle kuzey ilçelerde yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman ise sert rüzgar şeklinde eseceği ifade edildi.

Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

İpekyolu: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu