Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı İpekyolu Gençlik Merkezi tarafından Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Van Kalesi güneyinde uçurtma şenliği düzenlendi.

A W706930 11

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte onlarca çocuk ve aile, gökyüzünü süsleyen uçurtmalarla keyifli anlar yaşadı. Erek Dağı ve Van Kalesi'nin eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleştirilen şenlikte katılımcılar hem eğlendi hem de Gençlik Haftası coşkusunu doyasıya yaşadı.

A W706930 07

Etkinlik alanında çocuklara çeşitli ikramlar yapılırken, müzik eşliğinde düzenlenen aktiviteler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gökyüzünü kaplayan rengarenk uçurtmalar ortaya güzel görüntüler çıkarırken, aileler de bol bol fotoğraf çekti.

A W706930 08

A W706930 03

A W706930 04

A W706930 05

A W706930 02

Kaynak: İHA