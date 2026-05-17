Verimli toprak yapısı, temiz su kaynakları ve doğal iklim koşulları sayesinde Bahçesaray ve Çatak’ta yetişen cevizler kalite ve aroma bakımından öne çıkıyor.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün destekleriyle ilçede binlerce ceviz fidanı toprakla buluşturuldu. Bölgedeki iklim şartlarının uygunluğu sayesinde fidanların büyük kısmının tuttuğu belirtilirken, üreticiler de verimden memnun olduklarını ifade ediyor.

Uzmanlar, Bahçesaray’ın mikroklima özelliği sayesinde Doğu Anadolu’da ceviz yetiştiriciliği için en uygun bölgelerden biri olduğunu da vurguluyor.

“CEVİZ ÜRETİMİNE ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ”

Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman Wanhaber’e yaptığı açıklamada, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde ceviz üretimine özel önem verdiklerini söyledi.

Ceviz üretiminde Van’ın marka haline geleceğini belirten Müdür Şişman, “Mevsimsel koşulları ve toprak verimliliği açısından ceviz üretimine son derece yatkın iki ilçemiz var: Çatak ve Bahçesaray. Bu bölgelerde çok iyi verim alıyoruz. Yaklaşık 100 bin ceviz fidanını toprakla buluşturduk. Çatak ve Bahçesaray yakın zamanda ceviz üretiminde marka haline gelecek.” dedi.

DOĞAL ÜRETİM DİKKAT ÇEKİYOR

Bölgede sanayi tesislerinin bulunmaması Bahçesaray ve Çatak cevizini doğal üretim açısından avantajlı hale getiriyor. Yetkililer, ilçenin temiz havası ve doğal yapısının hem arıcılık hem de ceviz yetiştiriciliği için önemli fırsatlar sunduğunu belirtiyor.

Yetkililer, yeni destek projeleriyle birlikte ‘Bahçesaray cevizinin daha geniş pazarlara ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade ederken, ceviz ürününe verilen değer kapsamında 9-13 Temmuz tarihleri arasında 5. 'Bahçesaray Ceviz Sempozyumu' gerçekleştirilecek.