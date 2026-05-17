Van’ın toplumsal yapısını farklı açılardan değerlendirmeyi hedefleyen “Cennetin Şehri Van Şehir Okumaları” projesinin 4 aylık doğa ve tabiat programının startı verildi. Programın, Vangölü Aktivistleri ve Van Doğu Kültür Sanat Derneği koordinasyonunda, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yürütüleceği belirtildi.

Proje kapsamında Van’ın sorunlarına ilişkin interaktif bir sürecin ilerletileceği ifade edilirken, etkinliklerde kültür, sanat ve doğa temalı çalışmaların yer alacağı kaydedildi.

Ayrıca proje kapsamında akademik çalışmalar, film ve belgesel önerileri ile şehirlerle ilgili çeşitli verilerin paylaşılmaya devam edileceği aktarıldı.

Etkinlikler öncesinde ihtiyaç halinde ayrı gruplar oluşturulacağı, ana bilgilendirmelerin ise mevcut grup üzerinden yapılacağı dile getirildi