Yapılan paylaşımda, kent genelinde sürdürülen sağlık yatırımlarının vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini güçlendireceği belirtilirken, modern donanım ve güçlü altyapıyla hizmet kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

“SAĞLIK YATIRIMLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR”

Van İl Sağlık Müdürlüğü paylaşımında “Van’da sağlık alanında yürütülen yatırımlar, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini güçlendiren önemli adımlar olarak yükselmeye devam etmektedir. İl genelinde yapımı sürdürülen sağlık tesisleri; modern donanımı, güçlü altyapısı ve hizmet kapasitesiyle Van’ın sağlık altyapısına önemli katkılar sunacaktır.” ifadelerine yer verildi.

YAPIMI SÜREN HASTANELER AÇIKLANDI

Paylaşımda, yapımı devam eden sağlık yatırımları kapsamında şu projelerin sürdüğü belirtildi;

-Van Şehir Hastanesi

-Edremit Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

-Başkale Devlet Hastanesi

-Muradiye Devlet Hastanesi

-Aile sağlığı merkezlerinde çalışmalar devam ediyor

Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirecek aile sağlığı merkezi projelerinin de sürdüğü kaydedildi. Açıklamada şu projelere yer verildi;

-Gevaş Görentaş Aile Sağlığı Merkezi

-Edremit Elmalık Aile Sağlığı Merkezi

-Erciş Ulupamir Aile Sağlığı Merkezi

-Edremit Kurubaş Aile Sağlığı Merkezi

-Çaldıran Kilimli Aile Sağlığı Merkezi

-Erciş Çakırbey Aile Sağlığı Merkezi

“VATANDAŞLARIN SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİMİ GÜÇLENECEK”

Van İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, hayata geçirilen yatırımlar sayesinde vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı, kaliteli ve etkin şekilde ulaşmasının hedeflendiği vurgulandı. Açıklamada, “Özellikle ilçe ve kırsal mahallelerde yükselen aile sağlığı merkezleri, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına önemli katkı sağlayacaktır. Devam eden hastane projeleri ise Van’ın bölgesel sağlık kapasitesini daha ileri seviyeye taşıyacaktır.” denildi.

“GELECEĞİN SAĞLIK VİZYONU ŞEKİLLENİYOR”

Paylaşımın devamında sağlık yatırımlarının yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap vereceği belirtilerek, “Sağlık altyapısını güçlendiren bu yatırımlar; yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, geleceğin sağlık vizyonunu da şekillendirmektedir. Van’ın dört bir yanında yükselen sağlık yatırımları, güçlü sağlık hizmeti anlayışının sahadaki en somut göstergelerinden biri olmaya devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.