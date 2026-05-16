Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde "Çölyak Farkındalık Haftası" kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla farkındalık standı açıldı. Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (ASM) girişinde kurulan stantta sağlık görevlileri, vatandaşlara hastalığın belirtileri, tanı süreci ve tedavi yöntemleri hakkında broşürler dağıtarak bilgi verdi.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Tabip Zeyad Kasım, çölyak hastalığının; arpa, buğday ve çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten proteinine karşı bağışıklık sisteminin gösterdiği hassasiyet sonucu geliştiğini belirtti.

"Türkiye'de her 100 kişiden biri çölyak hastası"

Hastalığın ince bağırsaklarda ciddi hasara yol açabileceği uyarısında bulunan Kasım, şunları kaydetti:

"Kişi uzun süre farkında olmadan bu hastalıkla yaşayabiliyor. Türkiye'de yaklaşık her 100 kişiden biri çölyak hastası olmasına rağmen, maalesef tanı alan kişi sayısı oldukça düşük. Bu durum, farkındalığın artırılmasının ne kadar kritik olduğunu gösteriyor."

Çölyak belirtilerinin kişiden kişiye değişkenlik gösterdiğine dikkat çeken Kasım, en sık karşılaşılan şikayetlerin karın ağrısı ve geçmeyen ishal, kusma, kansızlık ve demir eksikliği olduğunu belirtti. Vatandaşların uzun süreli şikayetlerini ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayan Kasım, "Tekrarlayan karın ağrısı, ishal ya da kansızlık gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir dahiliye uzmanına başvurulmalıdır" dedi.