Engelli bireylerin günlük yaşamda ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkan Baykara, yerel yönetimlerin engelli bireylerle ortak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

“YAPILAN ÇALIŞMALAR YARIM KALIYOR”

Van’da engelliler için yapılan çalışmaların tamamlanamadığını, yapılan kaldırımların tek başına yeterli olmadığını dile getiren Baykara, “Yapılan çalışmalar yarım kalıyor. Sadece kaldırım yapmakla bu iş bitmiyor. Üst geçitlerin uygun olması, sesli sistemlerin kurulması ve otobüs duraklarında sesli anons sistemlerinin bulunması gerekiyor. Engelli bireylerin erişebileceği yeterli alan yok.” dedi.

“ENGELLİ PARK ALANLARI İŞGAL EDİLİYOR”

Şehir merkezinde engelli bireylerin araçlarını park edecek alan bulamadığını ifade eden Hanefi Baykara, “Engelli park alanları ya yok ya da başka sürücüler tarafından işgal ediliyor. Bu konuda caydırıcı cezaların uygulanması gerekiyor. Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak adımların atılması şart.” diye konuştu.

“ENGELLİ BİREYLERİN GÖRÜŞLERİ ALINMALI”

Engelli bireylerin görüşleri alınmadan projeler hazırlandığını iddia eden Baykara, karar alma süreçlerinde engelli derneklerinin mutlaka yer alması gerektiğini söyledi. Baykara, “Bizleri dikkate almadan yapılan çalışmalar eksik kalıyor. Birileri bizim adımıza karar alıyor ama hangi engelliye danışıldı? Hangi ihtiyaç göz önünde bulunduruldu? Engelli bireylerle birlikte hareket edilmeden yapılan projeler tam anlamıyla çözüm üretmiyor.” ifadelerini kullandı.

“TOPLU TAŞIMA VE ÜST GEÇİTLER UYGUN DEĞİL”

Kentteki toplu taşıma sistemlerinin ve üst geçitlerin engelli bireyler için yeterince uygun olmadığını kaydeden Başkan Baykara, “Engelli birey evinden çıkıp toplu taşıma aracına binebiliyor mu? İndiği noktadan sonra güvenli şekilde karşıya geçebiliyor mu? Rampalar uygun mu? Üst geçitler kullanılabilir durumda mı? Bunların hepsinin değerlendirilmesi gerekiyor.” dedi.

“DÜZENLİ DENETİM YAPILMALI”

Van’da engellilere yönelik çalışmaların düzenli şekilde takip edilmesi gerektiğini ifade eden Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Hanefi Baykara, “Yerel yönetimlerin üç ya da dört ayda bir yapılan çalışmaları değerlendirmesi gerekiyor. Hangi projede ne kadar ilerleme sağlandı, hangi eksikler giderildi bunların kamuoyuyla paylaşılması lazım.” diye konuştu.