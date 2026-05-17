Van’ın en önemli markalarından biri olan otlu peynir, zaman zaman yüksek fiyatıyla da gündeme geliyor. Peynirci esnafları ise fiyatların yükselmemesi için üreticilerin desteklenmesini istiyor.

Vanlı peynirci esnafı Mehmet Bilici ve Hasan Kıvanç, otlu peynir üretiminde yaşanan maliyet artışları, köylerden göç ve denetimsiz ürün satışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, üreticilerin desteklenmesi ve sahte ürünlere yönelik denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Artan maliyetlerin hem üreticiyi hem de tüketiciyi etkilediğini belirten esnaflar, köylerde hayvancılıkla uğraşan nüfusun her geçen gün azaldığını ifade etti.

BİLİCİ: ÜRETİCİYE MUTLAKA DESTEK VERİLMELİ

Peynir fiyatlarındaki artışların satışları da etkilediğini söyleyen peynirci esnafı Bilici, üreticilerin yeterli kazanç elde edemediğini belirtti. Köylerde yaşayan vatandaşların geçim sıkıntısı nedeniyle batı illerine göç ettiğini anlatan Bilici, özellikle gençlerin hayvancılık yerine farklı sektörlere yöneldiğini dile getirdi.

Çoban maliyetlerinin yükseldiğini de kaydeden Bilici, “Üreticiye mutlaka destek verilmesi gerekiyor. Çünkü otlu peynir bizim ata-babadan gelen kültürümüzdür. Doğal bir üründür, Türkiye’de hala en doğal ürünlerden biri bizim otlu peynirimizdir ama bunu da yavaş yavaş bozuyorlar. Tarım ve ilgili kurumların bu işe ciddi şekilde el atması lazım, çünkü artık fabrikasyon üretim arttı. İnsan doğal diye alıyor ama istediği kaliteyi bulamıyor. Bu da hem bizi hem tüketiciyi mağdur ediyor.” dedi.

KIVANÇ: YETKİLİ KURUMLAR DENETİM YAPMALI

Hasan Kıvanç isimli peynirci esnafı ise, piyasada sahte ve katkılı ürünlerin arttığını öne sürerek, peynir, bal ve süt ürünlerinde denetimlerin sıklaştırılması çağrısında bulundu.

Bazı ürünlerin doğal adıyla satıldığını ancak içeriklerinin farklı çıktığını savunan Kıvanç, “Otlu peynir bizim yıllardır tükettiğimiz bir ürün. Sorun doğal ürünlerde değil, sahte ve katkılı ürünlerde. İnsanlar daha fazla kazanmak için üretimi bozuyor, fabrikasyon ürün artışı var. Tamamen kazanç hırsı yüzünden insanların sağlığı riske atılıyor. Bu yüzden yetkili kurumların daha ciddi denetim yapması gerekiyor, peynir bölgemiz için büyük bir kültürel değer ve bunu korumamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Doğal üretimin korunmasının önemine değinen esnaf, otlu peynirin geleneksel yöntemlerle üretildiğini ve bu kültürün devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.