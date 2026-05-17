Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, geçen yılın son yılların en kurak dönemlerinden biri olduğunu hatırlatırken, bu yıl yağışların yüzleri güldürdüğüne işaret etti.

“GEÇEN YILI KURAK GEÇİRMİŞTİK”

Akkuş, özellikle şubat ayında yağışların uzun yıllar ortalamasına göre yaklaşık yüzde 60 oranında azaldığını ifade ederek şunları söyledi:

“Geçen yıl, son yılların en kurak dönemlerinden birini yaşamıştık. Özellikle şubat ayında alınan yağış miktarı, uzun yıllar ortalamasının oldukça altında kalmış ve yaklaşık yüzde 60’a varan bir düşüş yaşanmıştı. Bu durum hem tarım hem de su kaynakları açısından ciddi bir endişe yaratmıştı. Ancak bu yılı geçen yıl ile kıyasladığımızda tablonun çok daha olumlu olduğunu görüyoruz. Yağış miktarında yüzde 100’ün üzerinde bir artış söz konusu. Özellikle kış aylarında alınan yoğun kar yağışı, su kaynakları açısından oldukça bereketli bir sezon geçirilmesini sağladı.”

“DERELERDEKİ SULAR DAHA DA YÜKSELECEK”

Bereketli bir yağış döneminin yaşandığını aktartan Akkuş, “Bu yıl dağlarda biriken kar miktarı geçen seneye göre çok daha fazla oldu. Önümüzdeki günlerde havaların ısınmasıyla birlikte karların erimeye başlaması sonucu derelerdeki su seviyelerinin daha da yükseldiğini göreceğiz. Aynı şekilde barajlardaki doluluk oranlarının da artması bekleniyor. Bu durum hem içme suyu kaynakları hem de tarımsal sulama açısından sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.” dedi.

“YAĞIŞLARIN FAZLA OLMASI TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL”

Dr. Öğretim Üyesi Akkuş ayrıca, yağışlardaki artışın sevindirici olduğunu dile getirerek, suyun etkili şekilde yönetilmemesi durumunda yağış miktarının tek başına yeterli olmayacağını belirtti.

Van’daki havzanın her yıl benzer düzeyde kar yağışı almasının önemine değinen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Yalnızca yağışların fazla olması tek başına yeterli değil. Eğer etkili ve planlı bir su yönetimi uygulanmazsa, ne kadar yoğun kar yağarsa yağsın ya da ne kadar fazla yağış alınırsa alınsın mevcut su kaynakları yine yetersiz kalabilir.

Bu nedenle suyun doğru kullanılması, tasarrufun artırılması ve kaynakların verimli şekilde yönetilmesi büyük önem taşıyor. Temennimiz, havzanın her yıl bu düzeyde yağış alması ve önümüzdeki yıllarda kuraklık riskinin yeniden yaşanmamasıdır.” şeklinde açıklamalarda bulundu.