Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan motorlu kara taşıtı verilerine göre Nisan 2026’da 182 bin 34 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Nisan ayında Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,0'ını otomobil, yüzde 38,5'ini motosiklet, yüzde 11,6'sını kamyonet, yüzde 1,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ülke genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 13,8 arttı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 52,8, traktörde yüzde 41,8, kamyonette yüzde 30,6, kamyonda yüzde 26,7, motosiklette yüzde 25,7, otomobilde yüzde 1,9 artarken minibüste yüzde 26,9 ve otobüste yüzde 10,1 azaldı.

VAN’IN MOTORLU KARA TAŞIT SAYISI;

Van’da motorlu kara taşıtı sayısı bir ayda bin 204 arttı. Mart ayında 96 bin 314 olan toplam motorlu kara taşıtı sayısı, nisan ayında 97 bin 518’e yükseldi. Böylece Van’daki araç sayısında yaklaşık yüzde 1,25 oranında artış yaşandı. 2026 yılı nisan sonu verilerine göre Van’da araç türlerine göre de farklı oranlarda artış kaydedildi. Otomobil sayısı mart ayında 38 bin 363 iken, nisan ayında 38 bin 645’e yükseldi. Böylece otomobil sayısında 282 araçlık artış yaşanırken, artış oranı yaklaşık yüzde 0,73 oldu.

Kamyonet sayısı 24 bin 665’ten 24 bin 780’e çıkarak 115 adet arttı, bu artış yüzde 0,46 olarak hesaplandı. Kamyon sayısı ise 5 bin 991’den 5 bin 995’e yükselirken, artış oranı yaklaşık yüzde 0,06 seviyesinde kaldı. Motosiklet sayısında daha yüksek bir artış görüldü, mart ayında 10 bin 255 olan motosiklet sayısı, nisan ayında 10 bin 453’e yükseldi. Böylece motosiklet sayısı 198 artarken, artış oranı yaklaşık yüzde 1,93 oldu.

Traktör sayısı 9 bin 808’den 9 bin 817’ye çıkarak yüzde 0,09 oranında arttı. Minibüs sayısı 6 bin 106’dan 6 bin 117’ye yükselirken, özel amaçlı taşıt sayısı da 844’ten 850’ye çıktı. Minibüs sayısındaki artış yaklaşık yüzde 0,18, özel amaçlı taşıtlardaki artış ise yaklaşık yüzde 0,71 olarak kaydedildi.