AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre bölgede etkili olan sulu kar yağışı, yağmur ve hava sıcaklıklarında yaşanan artış nedeniyle özellikle Van ve ilçelerinin yüksek kesimlerinde mevcut kar örtüsünün ağırlaşması ve zayıflaması sonucu çığ riskinin arttığı belirtildi. Açıklamada, "Isınan hava ile birlikte kar tabakasının dengesini kaybetmesi; eğimli, dik yamaçlar ve vadi içlerinde ani çığ oluşumlarına neden olabileceğinden vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda; dik ve eğimli yamaçlar, vadi içleri ve kar birikiminin yoğun olduğu bölgelerden uzak durulması, sulu kar yağışı ve yağmur sonrası kar kütlesinin ağırlaşabileceği alanlarda gereksiz bulunulmaması, kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın ve hayvancılıkla uğraşanların barınaklarını çığ riskine karşı güvenli bölgelerde konumlandırmaları, avlanma, doğa yürüyüşü, dağcılık gibi faaliyetlerin zorunlu olmadıkça ertelenmesi, kara yollarında seyir halinde olan sürücülerin özellikle yüksek geçitler, dar vadiler ve yamaç altlarında dikkatli olmaları, ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları, resmî kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan uyarıların yakından takip edilmesi hayati önem taşımaktadır. Muhtemel bir acil durumda 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir" denildi.

