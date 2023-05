2022-2023 futbol sezonunda inişli- çıkışlı bir grafik çizen ve oynadığı 38 lig maçında 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Vanspor'da 15 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Vanspor'da 11 futbolcunun sözleşmesi biterken, 4 oyuncusun ise kiralık sözleşmesi sona eriyor.

Vanspor'da Âdem Ege, Bahtiyar Yılmaz, Baran Basut, Baran Durak, Berdan Korkmaz, Eren Kiyağ, Furkan Saki, Hasan Bilal, Hivan Özkurt, Mehmet İlvan Ak, Muhammed Ali Doğan, Oğuzhan Eskiköy, Onur Güler, Sedat Ablak, Serkan Sefil, Servet Aslan, Seymen Sağdinç, Şerif Doğan, Tayyip Kanarya, Tuncay Kılıç, Umut Sözen, Yusuf Şengüler ve Erkul Küçük'ün sözleşmeleri devam ederken, diğer 15 futbolcunun ise sözleşmeleri 31 Mayıs itibariyle sona eriyor.

Vanspor'un sözleşmesi sona eren futbolcularla 2023-2024 futbol sezonunda devam edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. 2023-2024 futbol sezonu öncesinde Vanspor'da Aras Aydın, Barış Sağır, Diyar Kaba, Emrah Tacir, Emre Oymak, Haydar Yılmaz, Barış Türkmen, Miraç Acer, Nuri Terliksiz, Ömer Faruk Gümüş, Sabit Hakan Yılmaz, Sedat Komi, Uğur Âdem Gezer, Utku Şen ve Uğur Can'ın sözleşmeleri sona eriyor.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK OYUNCULAR

Haydar Yılmaz: Geçtiğimiz sezon Pendikspor'dan transfer edilen başarılı eldiven, Vanspor formasıyla 36 maça çıktı. Haydar Yılmaz, bu periyotta kalesinde 26 gol görürken, 17 gole ise izin vermedi. Vanspor formasıyla başarılı bir sezon geçiren tecrübeli eldiven, 3 bin 270 dakika süre aldı.

Uğur Can: 2021-2022 futbol sezonun devre arasında Somaspor'dan 500 bin TL bonservis bedeli ödenerek transfer edilen ve ikinci devrede beklenen futbolu ortaya koyamayan Uğur Can, 2022-2023 futbol sezonunu ilk devresinde ortaya koyduğu futbolla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ligin 21. Haftasında oynana Fethiyespor maçında çapraz bağları kopan başarılı futbolcu sezonu kapatmıştı. Vanspor formasıyla 2022-2023 futbol sezonunda 22 resmi maça çıkan Uğur Can, 9 gol atıp 3 asist katkısında bulundu. Vanspor'da en fazla gol atan oyuncu olan Uğur Can, oynadığı maçlarda 733 dakika sahada kaldı.

Barış Sağır: Oynadığı futbolla herkesin beğenisini alan ve 2022 futbol sezonunda Sivas Belediyespor'dan transfer edilen Barış Sağır, Vanspor formasıyla başarılı bir sezon geçirdi. Kırmızı- Siyahlı formayla bu sezon 37 resmi maça çıkan Barış Sağır, 2 gol atıp, 1 asist katkısında bulunurken, 3 bin 323 dakika sahada kalmayı başardı.

Uğur Âdem Gezer: Vanspor'un vazgeçilmez futbolcuları arasında yer alan ve hemen hemen her maçta göre alan Uğur Âdem Gezer, 2022 futbol sezonunda Kırklarelispor'dan transfer edilmişti. Bu sezon 35 resim maça çıkan ve savunmada başarılı bir grafik çizen Uğur Adem Gezer, 1 asist katkısında bulunurken, 3 bin 61 dakika sahada kaldı.

Utku Şen: Devre arasında 1461 Trabzon FK'dan kiralık olarak kadroya katılan Utku Şen, bu sezon iki takım formasıyla toplamda 31 resmi maça çıktı. Bu periyotta 11 gol atan ve 4 asist katkısında bulunan Utku Şen, bin 973 dakikada sahada kaldı. Utku Şen, Vanspor formasıyla 14 resmi maça çıkarken, 7 gol atıp, 3 asist katkısında bulundu.

Emre Oymak: Altınordu'dan kiralık olarak transfer edilen başarılı orta saha oyuncusu Vanspor formasıyla başarılı bir grafik ortaya koydu. Vanspor formasıyla 25 resmi maça çıkan Emre Oymak, 2 asist katkısında bulunurken, bin 385 dakika sahada kaldı.

Miraç Acer: 2022 futbol sezonunda 1461 Trabzon FK'dan Vanspor'a transfer olan Miraç Acer, sağ bekte önemli işler yaptı. Bu sezon 34 resmi maça çıkan Miraç Acer, 1 gol atıp, 2 asist katkısında bulundu. Acer, 2 bin 973 dakika sahada kaldı.

Emrah Tacir: 2021 futbol sezonunda Ağrı 1970 Spor'dan tekrar Vanspor'a geri dönen ve bu sezon birkaç kez Vanspor ile olan sözleşmesini feshedip yeniden takıma katılan Emrah Tacir, 32 resmi maça çıkarken, 4 gol atıp, 6 asist katkısında bulundu. Tacir, bu sezon Vanspor formasıyla 2 bin 495 dakika sahada kaldı.

Sedat Komi: Geçtiğimiz sezon Sultanbeyli Belediyespor'da kiralık olarak forma giydikten sonra sezon başında Vanspor'a geri dönen Sedat Komi, bu sezon Kırmızı- Siyah forma ile 29 resmi maça çıktı. Komi 2 gol atıp, 2 asist katkısında bulunurken, bin 442 dakika sahada kaldı.

Sabit Hakan Yılmaz: Sezon başında İstanbulspor'dan kiralık olarak kadroya katılan Sabit Hakan Yılmaz, bu sezon Vanspor formasıyla 30 resmi maça çıkarken, 1 gol atıp, 2 asist katkısında bulundu. Hakan Yılmaz, bin 251 dakika sahada kaldı.

Ömer Faruk Gümüş: Sezon başında Ömer Faruk Gümüş, Vanspor formasıyla 20 resim maça çıktı. Başarılı orta saha oyuncu, bu periyotta 1 gol atıp, 1 asist katkısında bulunurken, 799 dakika sahada kalmayı başardı.

Nuri Terliksiz: Devre arasında Sarıyer'den transfer edilen Nuri Terliksiz, bu sezon iki takım formasıyla 23 maça çıktı. Terliksiz, 2 gol atarken bin 756 dakika sahada kaldı.

Barış Türkmen: Devre arasında Tarsus İdman Yurdu'ndan transfer edilen Barış Türkmen, Vanspor formasıyla 2 resmi maça çıktı. Türkmen, 180 dakika sahada kalırken, kalesinde 2 gol gördü.

Diyar Kaba: Devre arasında Boluspor'dan transfer edilen Diyar Kaba, Vanspor formasıyla şans bulmadı.

Aras Aydın: Vanspor alt yapısında yetişen ve A Takıma kadar yükselen Aras Aydın, bu sezon 5 resmi maçta forma giydi. Aydın 97 dakika sahada kaldı.

Van Bölge Gazetesi