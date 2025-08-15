Yeni sezonda Trendyol 1. Liginde mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’ne Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) ceza geldi.

Ligin açılış maçında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Boluspor ile karşılaşan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’ne, taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle ceza geldi.

PFDK Van Spor’a ihtar cezası verirken, bazı taraftarların da kartlarını bloke etti ve bir sonraki deplasman maçına girişleri engellendi.

PFDK kararında şöyle denildi; “İmaj Altyapı Van Spor FK’nın, 10.08.2025 tarihinde oynanan Boluspor-İmaj Altyapı Van Spor FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Güney 325 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.”