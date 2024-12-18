Kupada Çaykur Rizespor’a mağlup olarak elenen ve ağırlığını lige vermek isteyen Artı Değer Van Spor FK, geçtiğimiz hafta sonu kendi sahasında konuk ettiği ve 5 – 1 gibi farklı bir skorla yendiği Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, ‘çirkin ve kötü tezahürat’ ve ‘saha olayları’ gerekçeleriyle PFDK raporunda yer aldı.

Van Spor FK, PFDK’ya; “Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nün 15.12.2024 tarihinde oynanan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” ifadeleriyle sevk edildi.