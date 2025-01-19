İkinci devrenin ilk maçına bugün çıkacak olan Artı Değer Van Spor FK'de Teknik Direktör Serhat Gülpınar ilk 11 tercihini yaptı.

Sahaya mutlak galibiyet için çıkacak olan temsilcimiz ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Saat 14.00'te başlayacak olan maçta ev sahibi Belediye Derince Spor sahaya; Volkan Mert Korkmaz, Berat Kartal, Denizalp Özdemir, Haşim Arda Sarman, İlker Akar, Mustafa Batuhan Altıntaş, Onur Taha Takır, Tugay Güner, Ümitcan Ekşi, Yiğit Canguru ve Yusuf Sarohan ile çıkacak.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ise; Abdulsamed Damlu, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Yusuf Abdioğlu, Burak Kavlak, Ahmet Eren, Erdem Seçgin, Eyüp Akcan, Bekir Can Kara, Harun Kavaklıdere, Mert Örnek ve Fuat Bavuk ilk 11 ile mücadele edecek.