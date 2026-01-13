Yeni yönetimini seçen İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nde görev dağılımları yapıldı. Erol Temel’in başkanlık yapacağı kulüp yönetiminde yer alan isimlerin görevleri de belli oldu.

Buna göre yönetimde görev dağılımı şu şekilde oluştu;

-Başkan: Erol Temel,

-As Başkan: Turgut Fırat,

-2. Başkan: Adnan Bayram,

-Başkan Vekili: Yunus Emre Aykaç,

-Başkan Yardımcısı / Danışmanı: Saim Adıyaman,

-Başkan Yardımcısı: Şahin Aslan,

-Başkan Yardımcısı: Türkmen Kaya,

-Başkan Yardımcısı: Fehim Güney,

-Genel Sekreter: Gökhan Hanoğlu,

-Genel Koordinatör: Veysi Gencer,

-Başkan Yardımcısı (Futbol Şube): Oktay Ukay ve Oktay Aksoy,

-Altyapı Sorumlusu: Abdurrahim Seven,

-Sponsorluktan Sorumlu: Hatice Şule Gökırmak,

-TFF Sorumluları: Hatice Şule Gökırmak, Gökhan Çelik ve Cihan Abi,

-Taraftardan Sorumlu: Fikret Beler ve Ercan Dülger,

-Dış İlişkiler: Mehmet Akçılgın,

-Kamp ve Konaklama: Oktay Aksoy,

-İstanbul Taraftar Sorumlusu: Murat Berkan Atmaca,

-Hukuki İşler: Av. Mikail Topuz ve Av. Azat Ateş,

-Kurumsal İlişkiler: Alkan Ayhan ve Hasan Özbey,

-Ankara Temsilcileri: Medet Akarsu ve Musa Esin,

-Kulüp Müdürü: Batuhan Özaltun,

-Akreditasyon: Batuhan Çalışkan,

-Mali İşler: Halil Pektaş ve Orhan Ayyıldız,

-Halkla İlişkiler: Suzan Türkoğlu,

-Tesisler, Ulaşım ve Deplasman: Kadir Şeker ve Murat Antika,

-İstanbul Temsilcileri: M. Şafi Saltıkalp ve Ercan Yıldız,

-Basın ve Kurumsal Erhan Ağurlu ve Uğur Tunçdemir,

-Medya Sorumlusu: Rıdvan Süslü,

-Kulüp Diyetisyeni: Beyzanur İddiş,

-Sosyal İşler: Harun Adıyaman ve Eşref Ünal,

-Sportif Direktörler: Osman Yıldırgan ve Behçet Akbulak,

-Altyapı Koordinatörü: Fahri Baştürk,

-Gölkentliler Başkanı: Nevzat Aslan,

-Karakobralar: Başkanı Emir Dinçer,

-İstanbul Gölkentliler Başkanı: Ömer Burukan,

-İstanbul Karakobralar Başkanı: Burhan Çırak

Kulüpten yapılan açıklamada, “Gerçekleştirdiğimiz genel kurulun ardından yönetim kurulumuzun görev dağılımı tamamlanmıştır. Kulübümüz, yeni dönemde de kurumsal ilkeler, şeffaflık ve sürdürülebilirlik anlayışıyla faaliyetlerini sürdürecektir.” ifadelerine yer verildi.