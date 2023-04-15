Bitexen Vanspor Futbol Kulübü yönetimi, bugün saat 15:00'da evimizde oynayacağımız maç öncesi kente gelen Kocaelispor heyetini ağırladı. Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak, yönetim kurulu üyeleri Fatih Sarp ve Sıraç Ünlü ile birlikte Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve beraberindeki heyeti Edremit Kız Kalesi'nde ağırladı.

Vanspor FK sportif direktörü Ali Kurt, Kulüp menajeri Osman Yıldırgan ve kulüp müdürü Batuhan Özaltun'un da hazır bulunduğu programda iki kulübün başkanı dostluk mesajları verdi.

Kaynak: WanHaber