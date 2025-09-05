Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 5. hafta mücadelesi için hazırlıkların startını verdi. Milli ara nedeniyle 5 gün izin yapan futbolcular tesislerde toplandı ve zorlu Çorum FK maçı için çalışmalara başladı.

İmaj Altyapı Van Spor FK, ligde lider durumda bulunan Arca Çorum FK ile oynayacağı maç için tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sezon öncesinde ve sonrasında yerli ve yabancı birçok futbolcuyu kadrosuna katan Van ekibi, liderle 13 Eylül Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak.

YENİ TRANSFER ZAN JEVSENAK İLK ANTRENMANA ÇIKTI

Kırmızı-siyahlı ekip, milli ara dolayısıyla verilen iznin ardından kendi tesislerinde yeniden toplanarak antrenmanlara başladı. Son olarak transfer edilen Zan Jevsenak da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

GALİBİYET PAROLASIYLA SAHAYA ÇIKACAK

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, liderle deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Takım, bu maçla birlikte lig sıralamasında yeniden yükselmeyi ve taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor.

Karşılaşma, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

Van ekibi, ilk 4 hafta sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puanla 9. sırada bulunuyor.