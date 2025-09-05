Arazi yapısının eğimli olması ve cami girişine çıkan merdivenlerin dikliği nedeniyle özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlar camiye ulaşmakta güçlük çekiyordu. Kış aylarında kaygan zemin nedeniyle daha da zor hale gelen bu durum, yapılan asma geçitle büyük ölçüde çözüme kavuştu.

Demir profillerle sağlam şekilde inşa edilen geçit, cemaatin rahatlığını artırırken güvenliği de sağlıyor. Böylece vatandaşlar yokuş ya da merdiven inip çıkmadan doğrudan camiye ulaşabiliyor. Cemaat tarafından memnuniyetle karşılanan düzenleme, kısa sürede ilçe sakinlerinin de dikkatini çekti.

Yetkililer, yapılan bu çalışmanın vatandaşların talepleri doğrultusunda hayata geçirildiğini belirterek, benzer ihtiyaçların bulunduğu noktalarda da erişilebilirlik çalışmalarının süreceğini ifade etti.