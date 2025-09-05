Bakan Tunç, Yüksekova’dan Hakkari’ye helikopterle ulaştı. Valilik önünde Hakkari Valisi Ali Çelik, vali yardımcıları, ilçe ve belde belediye başkanları tarafından karşılanan Bakan Tunç, Valilik şeref defterini imzalayarak makama geçti.

Programı cuma namazı sonrası Adalet Sarayı temel atma töreni ile başlayacak Bakan Tunç, ardından AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. Gün içerisinde ayrıca kadınlarla ve gençlerle buluşma programlarına katılacak olan Bakan Tunç, temaslarının ardından Hakkari’den ayrılacak.