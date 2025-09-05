AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın 8 ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,24 artarak 817 bin 345 adet oldu.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde yüzde 8,05 artarak 654 bin 413'e çıkarken, hafif ticari araç satışları yüzde 4,1 yükselerek 162 bin 932'ye ulaştı.

Türkiye’de 8 ayda en çok satılan otomobil markası Renault oldu

Yılın 8 ayında Türkiye’de marka bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırası değişmedi. Renault, bu dönemde toplamda 74 bin 139 satış gerçekleştirdi ve söz konusu dönemde pazar payı yüzde 11,3 olarak hesaplandı.

Aynı dönemde marka bazında satışlarda ikinci sırada 47 bin 645 ile Volkswagen bulunurken, 47 bin 264 ile Toyota listede üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde Fiat 46 bin 424 satış yaparken, Hyundai 40 bin 907, Peugeot 37 bin 475 otomobil sattı.

Model bazında Clio önde

Yılın 8 ayında model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırasında da Renault Clio yer aldı. Aynı dönemde model bazında satışlarda Renault Clio 30 bin 444 ile Türkiye’de en çok satılan otomobil oldu.

İkinci sırada 25 bin 756 ile Tesla Model Y bulunurken, 23 bin 46 ile Renault Megane sedan listede üçüncü sırada yer aldı.

Bahsedilen dönemde en çok satılan dördüncü otomobil 21 bin 70 ile Togg T10X olurken, BYD Seal U 18 bin 493 ile beşinci sırada konumlandı.

SUV en çok tercih edilen gövde tipi olmaya devam etti

Toplam satılan otomobiller gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 62,8 pay ve 410 bin 891 satışla SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 22,1 pay ve 144 bin 878 satışla sedan, yüzde 14,2 pay ve 92 bin 716 adetle H/B otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 304 bin 618 ile yüzde 46,5 pay, hibrit otomobil satışları 172 bin 366 ile yüzde 26,3 pay, elektrikli otomobil satışları 120 bin 857 ile yüzde 18,5 pay, dizel otomobil satışları 52 bin 253 ile yüzde 8 pay ve otogazlı otomobil satışları 4 bin 319 ile yüzde 0,7 pay aldı.