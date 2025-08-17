Sezonun ikinci hafta maçında bugün Van Atatürk Şehir Stadı’nda Esenler Erokspor’u ağırlayacak olan İmaj Altyapı Van Spor FK maçın hazırlıklarını tamamlarken, sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Trendyol 1. Liginde bu sezon ilk kez kendi sahasında maça çıkacak olan Van Spor FK, taraftarlarıyla statta buluşamayacak. Geçtiğimiz sezondan kalan kendi sahasında 3 maç seyircisiz oynama cezası bulunan temsilcimiz, bu gerekçeyle maçı taraftarsız oynayacak.

TARAFTARLARDAN MORAL TEZAHÜRATI

Ceza nedeniyle maça alınmayacak olan Van Spor FK taraftarları, takımını idmanda yalnız bırakmadı. Siyah – kırmızılı taraftarlar, önceki gün Van Spor’un statta yaptığı idmanı izleyerek sıkça tezahüratlarla takıma moral ve motivasyon aşıladı.

MAÇIN HAKEMLERİ

İmaj Altyapı Van Spor FK – Esenler Erokspor maçı bugün (17 Ağustos 2025) Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak olan mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek. Sezgin Çınar ve Furkan Ulu’nun yardımcı hakemlik yapacağı maçta dördüncü hakem ise Levent Gümüşdere olacak.