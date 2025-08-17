Danişment Gazi Mahallesi’nde bulunan milli park alanında 16 oba çadırı ile han otağı kuruldu, diğer alanlardaki eksiklikler giderildi. Üç gün sürecek kutlamalar kapsamında çeşitli etkinlikler ve yarışmalar organize edilirken, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen devlet sanatçıları da programda sahne alacak.

Binlerce kişinin katılımının beklendiği alana Türk bayrağı ve Türk boylarına ait bayraklar asıldı. Çocuklar için geleneksel oyun alanları hazırlanırken, vatandaşlar konserler, bayraklı fener alayı ve çeşitli gösterilerle zafer coşkusunu hep birlikte yaşayacak.

Burada açıklamalarda bulunan Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, yaklaşan 954. yıl dönümü kutlamaları için hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Kaymakam Bayram, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda bu yıl da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Okçular Vakfı’nın koordinasyonunda birbirinden değerli etkinlikler düzenleneceğini söyleyerek, "Şu an Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı sınırları içerisindeyiz. Bu milli park, yaklaşık 10 yıldır çok önemli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Bu yıl da Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü kutlama etkinlikleri yine bu coğrafyada icra edilecek. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Okçular Vakfı’nın koordinasyonunda birbirinden güzel etkinlikler planlanıyor. Sayın Valimizin riyasetinde yürütülen çalışmalarımızda sona yaklaşmış bulunmaktayız" dedi.

Geleneksel Türk çadırlarının kurulduğunu ifade eden Kaymakam Bayram, "Arkamızda görülen çadırlar, geleneksel Türk çadırlarıdır. Başta bir han çadırı olmak üzere 16 tematik Türk çadırı kuruldu. Bu çadırlarda farklı illerden gelen yöresel ürünler ve halk oyunları sergilenecek. Etkinlik alanının arka bölümünde ise Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından gençlere ve çocuklara yönelik spor ve oyun aktivitelerinin gerçekleştirileceği büyük çadırlar yer alacak. Buraya gelen çocuklarımız ve gençlerimiz bu alanlarda keyifli vakit geçirecekler" diye konuştu.

Geleneksel Türk okçuluğuna ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Bayram, "Bu yıl ayrıca ilk kez atlı okçuluk Türkiye finalleri Malazgirt’te icra edilecek. Bölge, heyecan dolu atlı müsabakalara da sahne olacak. Geleneksel Türk okçuluğu üzerine yarışmalarımız olacak. Vatandaşlarımızın geleneksel Türk okçuluğunu izleyebileceği özel alanlar oluşturduk. Ayrıca bu sporu ve diğer farklı spor dallarını gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın deneyimleyebileceği uygulama alanları da hazırlanıyor. Bunun yanı sıra, Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşları, konserler ve birçok farklı etkinlik 23, 24 ve 25 Ağustos tarihlerinde Malazgirt’te gerçekleştirilecek" şeklinde konuştu.

Kutlamaların en önemli bölümünün 26 Ağustos’ta gerçekleştirileceğini söyleyen Kaymakam Bayram, "Etkinliğin finali ve en önemli noktası ise 26 Ağustos’ta yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devlet büyüklerimizin katılımıyla, arkamızda bulunan miting alanında yaklaşık 50 bin kişinin iştirakiyle büyük bir buluşma gerçekleşecek. Cumhurbaşkanımız burada hitaplarını yapacak ve önemli mesajlarını paylaşacak. Bizler de Sayın Valimizin riyasetinde, tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı bitirme aşamasına gelmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.