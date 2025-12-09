Van İl Milli Eğitim Müdürü’yken Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Nurettin Aras, “Bir veda, bir teşekkür…” başlığı ile Van’a veda etti.

Aras, yayımladığı veda mesajında; “Doğup büyüdüğüm, çocukluğum ve gençliğimi geçirdiğim güzel memleketim Van'da İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapma onurunu yaşadığım süre boyunca, bu güzel şehrin insanlarıyla aynı hedefe yürümek, aynı hayale odaklanmak benim için değerli bir sorumluluk ve yürekten hissedilen bir gurur oldu. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın tensipleriyle Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine atanmam nedeniyle çok sevdiğim memleketim Van'a veda ediyorum. Fakat burada kurulan gönül bağlarının, paylaşılan emeklerin ve birlikte inşa ettiğimiz eğitim ikliminin bende karşılığı bir "hatır"dan çok daha fazlasıdır” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

“Görev sürem boyunca eğitim adına attığımız her adım, bir şehrin ortak iradesinin ürünüdür” diyen Aras, mesajının teşekkür kısmında; “Bu süreçte yanımızda yer alan, emek veren, fikir sunan, destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum.

Başta Van'a ve Van'daki tüm yöneticilere her anlamda liderlik ve ağabeylik yapan, yol gösteren, sahip olduğu insanlığa hizmet şuuru ve bilincini bizlere aktaran, çalışmalarımızda sonsuz destek sağlayan sayın Valimize, daima desteklerini yanımızda hissettiğimiz kıymetli milletvekillerimize, mükemmel bir uyum ve işbirliği ile, birlikte şehre hizmet ettiğimiz kamu kurum ve kuruluşlarımızın çok değerli yöneticilerine, eğitim camiamızın fedakâr yöneticileri ve öğretmen arkadaşlarıma, tüm personelimize; mahallelerimizin sesi olan muhtarlarımıza; her zaman yapıcı yaklaşımlarıyla, bizlerle sıkı bir iletişim içerisinde görevlerini yapan kıymetli basın mensuplarımıza; toplumsal dayanışmanın güçlü nefesi olan sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine ve üyelerine; kucak dolusu sevgi ve sahiplenme ile eğitime omuz veren Vanlı hemşehrilerime, velilerimize ve her biri geleceğimizin umudu olan öğrencilerimize içtenlikle teşekkür ediyorum” diye kaydetti.

‘VAN’IN KALBİNDE SAMİMİYET VAR”

Aras, veda mesajını şu ifadelerle tamamladı; “Birlikte çalışırken gördüm ki; Van'ın kalbinde samimiyet, emeğinde bereket, çocuklarının gözlerinde ise çok büyük bir gelecek var. Bu geleceğe katkı sağlayabilmiş olmak benim için en kıymetli kazanımdır. Bugün fiziken bir vedanın eşiğindeyiz; fakat gönülden kurulan bağların adresi olmaz. Van daima kalbimde özel bir yere sahip oldu, her zaman da böyle olacak. Hakkınızı helal edin. Saygı ve muhabbetlerimle...”

VAN’A ÇANDIROĞLU ATANMIŞTI

Van’da görev yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras’ın Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanması ile birlikte, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine de Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Bilal Yılmaz Çandıroğlu atanmıştı.