Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki Pizok Toki yolu üzerinde meydana geldi. Akif Aydın'ın kullandığı 34 TZ 9271 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda bulunan su kanalı korkuluklarını parçalayarak kanala uçtu.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan sürücü Akif Aydın'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedbir amaçlı olarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kanala düşen otomobil çekici ile çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme başlattı.