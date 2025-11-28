Mevcut Şırnak-Siirt-Bitlis-Van hattı, 109 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol, 140 kilometresi sathi kaplamalı bölünmüş yol ve 102 kilometresi sathi kaplamalı tek yol olmak üzere toplam 351 kilometre uzunluğunda hizmet veriyor. Bakanlık kaynakları, yeni güzergahın tamamlanmasıyla Şırnak-Van arası mesafenin kısalacağını vurguladı.

Yapım çalışmaları aralıksız süren Şırnak-(Pervari-Narlı) Ayrım Projesi, 45,6 kilometrelik kritik bir etken. Bestler-Dereler bölgesinden geçen projede, toplam 14 bin 940 metre uzunluğunda 12 adet tek tüp tünel bulunuyor. 2 bin 845 metre uzunluğundaki T-1 tüneli kazı ve destekleme aşamasında tamamlandı, proje sonundaki 6,5 kilometrelik kesim ise sathi kaplamalı tek yol olarak trafiğe açıldı.

T-11 ve T-12 tünelleri arasındaki toprak işleri ile T-12'deki kazı destek çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık, çalışmaların bütçe ödenekleri ve iş programı doğrultusunda hızla ilerlediğini bildirdi.

Güzergahın Pervari Ayrım-Çatak-Van kesimi de 138,4 kilometreyle, 25 km bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol, 10 km bitümlü sıcak sathi kaplamalı bölünmüş yol, 98,3 km tek yol sathi kaplama ve 5,1 km ham yol aktif olarak trafiğe hizmet veriyor.

Projenin ihale detaylarına ise Kamu İhale Kurumunun resmi sitesi e-KAP üzerinden "İhale İşlemleri" bölümünden ulaşılabiliyor. Bölge halkı, bu dev altyapı hamlesiyle ulaşım süresinin yarıya ineceğini ve ekonomik canlanmanın hızlanacağını umut ediyor.