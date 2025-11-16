Şehir merkezinde sabah erken saatlerden itibaren etkili olan mevsimin ilk kar yağışı, kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri, şehir merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Özellikle çarşı merkezinde birçok noktada araçların üzeri tamamen karla kaplandı. Yüksekova’dan Hakkari’ye yoğurt getiren bir firma yetkilisi, ilçede yağmur, şehir merkezinde ise yoğun karla karşılaştıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız için dağıtım hizmetimize devam ediyoruz" dedi.

Bazı vatandaşlar ise uzun süredir kentte su seviyelerinin düştüğünü hatırlatarak, kar yağışının zamanında gelmesinin sevindirici olduğunu ifade ettiler.

Van’a gitmek için hazırlık yapan bir sürücü ise, kar lastiklerini takarak yola çıkmaya hazırlandığını söyledi.

Kent merkezinde kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı, yüksek kesimlerde ise yer yer 20 santimetreyi bulduğu bildirildi.