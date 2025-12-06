Adana- Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında sürücü ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, aynı güzergahta tıra çarptı.

7 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Otoyolun Gaziantep yönü kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA