Zorlu Trendyol 1. Lig'de takımlar bir bir yeni transferlerini açıklıyor. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü de yeni bir ismi kadrosuna kattı.

Van Spor FK, sezon başında Konyaspor'un transfer ettiği sol kanat oyuncusu Emir Bars'a, imza attırdı. Kiralık olarak alınan Emir Bars, sezon sonuna kadar Van Spor forması giyecek.

Transfere ilişkin olarak Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor forması giyen Emir Bars ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimizin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, Emir Bars’a kulübümüze hoş geldin diyoruz" denildi.