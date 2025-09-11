2025 – 2026 sezonu açılışını geçtiğimiz hafta yapan Van Spor Store, taraftarlardan yoğun ilgi görüyor. Tribünlerde takımını siyah – kırmızılı renklerle desteklemek isteyen taraftarlar, storenin yolunu tutuyor.

Store mağazası sorumlusu Yakup Çiçek ve taraftarlardan Adem Aydemir, Wanhaber’e açıklamalarda bulundu.

ÇİÇEK; “TARAFTARIMIZ ÇOK MEMNUN”

Store mağazası sorumlusu Yakup Çiçek, “Mağazamız açılışından bu yana oldukça yoğun ilgi görüyor. Geçen seneye kıyasla ürün fiyatları çok daha uygun olduğu için taraftarlarımız oldukça memnun. Formanın fiyatının uygun olduğunu duyan herkes mağazaya geliyor. Bu da bizi sevindiriyor.” dedi.

“TARAFTARLAR, BAŞKAN EROL TEMEL’E TEŞEKKÜR EDİYOR”

Çiçek, ürün çeşitliliğine de değinerek, “Geçen yıl 30’dan fazla ürünümüz vardı. Bu yıl da benzer şekilde, birkaç yeni ürün eklendi. Şu an formalar, çantalar, kupa bardaklar, bileklikler, telefon magnetleri, yastıklar, boyun yastıkları, tişörtler, şapkalar, şortlar, eşofman takımları ve kitap ayraçlarımız var. Yeni ürün taleplerimiz de oldu, yakında onlar da stoklara eklenecek. Sporseverlerimiz fiyatlardan oldukça memnun. Özellikle Erol Temel Başkan’a, böyle bir mağaza kazandırdığı ve uygun fiyatlarla ürünleri sunduğu için teşekkür ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

AYDEMİR, “İKİ ÜÇ FORMA BİRDEN ALABİLİYORUZ”

Vanspor taraftarı Adem Aydemir ise, “Vanlıyım, şehir dışında öğrenciyim. Üniversiteye gitmeden önce takımımıza destek olmak için mağazaya geldim. Geçen seneki fiyatları da görmüştüm. Bu sene fiyatlar çok daha uygun. Geçen yıl sadece bir forma alabiliyorduk, bu yıl ise iki, hatta üç forma alabiliyoruz. Bu gerçekten güzel bir indirim olmuş.” diye konuştu.

“MAĞAZA BÜYÜTÜLMELİ”

Ürün çeşitliliğinden de memnun kaldığını belirten Aydemir, “Ürün çeşitliliği çok iyi. Bardak, şapka, atkı gibi her türden ürün var. Beğenerek alışveriş yaptım. Mağaza daha da büyütülmeli. Bu, kulüp imajı açısından da olumlu olur.” ifadelerini kullandı.

Aydemir ayrıca, Siirt Üniversitesi’ndeki arkadaşlarıyla da Van Spor hakkında sıkça sohbet ettiklerini belirterek, “Arkadaşlara Van Spor’u anlatıyoruz. Onlar da sürekli takımın başarısından bahsediyor. Özellikle üniversitedeki Diyarbakırlı arkadaşlarımız da Van Spor’a sempatiyle bakıyor.” ifadelerini kullandı.

VANSPOR STORE ÜRÜN FİYATLARI

Mağazada satışa sunulan bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Taraftar tişörtü (yetişkin): 650 TL

Erkek eşorfman takım: 2250 TL

Çocuk forması: 500 TL

Şapka: 250 TL

Kupa: 190 TL

Atkı: 190 TL

Kitap ayracı: 75 TL

Telefon magneti: 50 TL

Boyun seyahat yastığı: 300 TL