Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü devre arasındaki üçüncü transferini gerçekleştirdi.
Transfer arayışlarını sürdüren İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, devre arasındaki son transferini Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen orta saha oyuncusu Alper Emre Demirol'u renklerine bağlayarak yaptı. Futbolcu ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı.
Van Spor FK transferi şu açıklamayla duyurdu; "Kulübümüz, Karagümrük FK forması giyen orta saha oyuncusu Alper Emre Demirol ile 1,5 yıllık profesyonel sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimize hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar dileriz."