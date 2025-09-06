Van Spor taraftarlarının heyecanla beklediği bir gelişme yaşandı. Özellikle Van dışındaki taraftarların Van Spor forma ve ürünlerine ulaşımını kolaylaştıracak online mağaza satışlara başladı.

Van Spor ürünlerini online mağazadan almak isteyen taraftarlar ttps://vansporstore.com/ web adresini ziyaret edebilir. Online mağazada formadan eşofmana, atkıdan kupa bardağa, seyahat yastığından şapkaya varıncaya kadar geniş yelpazede ürünler Van Spor’un büyüleyici renkleri ile taraftarlarını bekliyor.

Uzun süredir il dışındaki Van Spor taraftarlarının talep ettiği online store mağazasının açılması heyecan yaratırken, fiyatlar da uygun seviyede tutuldu.

Konu ile ilgili olarak İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada; “Vanspor Store şimdi bir tık uzağında! Armanın gücünü üzerinde taşı! Vanspor Store web sitesi üzerinden tüm store ürünlerinin siparişini verebilirsin” denildi.