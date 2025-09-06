Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’nce yapılacak olan kavşak ve yol bakım onarım çalışmaları kapsamında İpekyolu Caddesi 4’üncü kilometresinde bulunan Van Kale Kavşağı ile Van Adliyesi önünde bulunan üst geçit arasındaki yolun sağ tarafı 15 gün boyunca trafiğe kapatılacak. Buradaki trafik akışı yan yoldan sağlanacak.

Konu ile ilgili bilgilendirmeyi Van Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden yaptı. Açıklamada; “Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’nce yapılacak olan kavşak ve yol bakım onarım çalışmaları kapsamında İpekyolu Caddesi 4’üncü kilometresinde bulunan Van Kale Kavşağı ile Van Adliyesi önünde bulunan üst geçit arasındaki yolun sağ tarafı trafiğe kapatılıp, trafik akışı yan yoldan sağlanacaktır. 06.09.2025 (Cumartesi) tarihinden 20.09.2025 (Cumartesi) tarihine kadar kapalı olacak yolda sürücülerimizin yan yolu kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz etmektedir. Kamuoyuna ve vatandaşlarımıza saygı ile duyurulur” denildi.